ସମ୍ବଲପୁର (ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାଶ): ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି କିମ୍ବା ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ; ବରଂ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ଜୁଆ ଖେଳାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ତଥା ଦାମୀ ହୋଟେଲରେ ଜୁଆ ଖେଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଧନୁପାଲି ପୁଲିସ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏଥି ସହିତ ୯ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ହୋଟେଲ୍ ‘ଉପହାର ପ୍ୟାଲେସ୍’ରେ ଜୁଆଖେଳ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ହୋଟେଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ପୁଲିସର ଚଢ଼ଉ ନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପୁଳାପୁଳା ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି।
କ’ଣ କହିଲେ ଏସ୍ଡିପିଓ?
ଏସ୍ଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସ୍ପି)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧନୁପାଲି ପୁଲିସ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଟିମ୍ ଉପହାର ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ରୁମ ନମ୍ବର ୧୦୫ରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରୁମ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଣତି ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ୯ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଟକ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଆ ଖେଳ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଗୋପକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି କାରବାର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।
