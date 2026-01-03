ୱାଘା: ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାରୁ ୱାଘା-ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ଦୈନିକ 'ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍' ସମାରୋହ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପାଇବ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶାଳ ରଙ୍ଗଭୂମି, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଜନ ଥିମ୍ ପାର୍କ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ପାଭିଲିୟନ ଭାରତୀୟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ  ସୀମିତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା।

ପାକିସ୍ତାନ ରଙ୍ଗଶାଳାର କ୍ଷମତାକୁ ୭,୩୦୦ରୁ ୨୫,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆସନ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଦଳାଚକଟାକୁ ରୋକିବ।

ବିଭାଜନ ଥିମ୍ ପାର୍କ 

ନୂତନ ରଙ୍ଗଭୂମି ସହିତ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିମ୍ ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଇତିହାସ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଶର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ସହିଦମାନଙ୍କ ସ୍ମାରକୀର ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଇତିହାସକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ।

ସୀମାରେ ଏକ ନୂତନ "ପାକିସ୍ତାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ" ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ୧୩୯ ମିଟର (୪୫୬ ଫୁଟ)କୁ ଉଠାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପସ୍ଥିତି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। 

ଏହା ଦ୍ବାରା ଅମୃତସର-ଲାହୋର ସୀମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୱାଘା-ଅଟାରୀ ସୀମା କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳପଥ । ଏହି ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ୍ ପୋଷ୍ଟ କଏଦୀ ବିନିମୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରରିଥାଏ।

ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଚାଳନାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି।