ରିଆଦ୍: ସାଉଦି ଆରବ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏଣିକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହକୌଣସି ଔଷଧ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବା ଜରୁରୀ।
ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ସାଉଦି ଆରବରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦେଶର ଆଇନ ଆନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ।
ସାଉଦି ଆରବର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍(GDNC)ର ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସେବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଭାରତର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ(NCB)କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, https://www.cds.sfda.gov.sa ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଣୁଥିବା ଔଷଧ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କିଛି ଔଷଧ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଔଷଧର ଏକ ତାଲିକା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ (NCB) କହିଛି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଔଷଧ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତଥାପି, କିଛି ଔଷଧ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ, ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ନେଉଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ଔଷଧକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ବହନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ନିୟାମକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।
ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଔଷଧର ସରକାରୀ ତାଲିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।