Cyber Crime: ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପେନସନ୍ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲ୍ ପାଇଁ '1600' ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଏହି ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କାରଣ କଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି କି ଠକମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଆଜିକାଲି, ଠକମାନେ ସାଧାରଣ ୧୦-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ OTP, UPI PIN ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ହାସଲ କରି ଠକନ୍ତି।
କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ?
TRAI ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୧୬୦୦ ନମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସଂସ୍ଥାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ, ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୬୦୦ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଡ଼ NBFC ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗଦେବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯେପରିକି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗଦେବେ। ପେନସନ୍ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୧୬୦୦ ନମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ବୀମା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି।