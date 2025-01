ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇ ଖାଇବା ସୁବିଧା ସୁଆଦିଆ ଯେତିକି ସେତିକି କ୍ଷତିକାରଣ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟ‌ରେ ଅନଲାଇନରୁ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଥିରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସହିତ ଛୁଞ୍ଚି, ନଖ ଓ ମଣିଷ ଚର୍ମ ଭଳି ଜିନିଷ ବାହାରିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେରୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

#BREAKING : A shocking discovery in Bhosari, Pune where a customer found a broken piece of a pizza-cutting knife inside a Domino's pizza.



⚠️don’t eat any kind of #pizza which own Indian pic.twitter.com/BQxlrJKTso