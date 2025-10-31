ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (ଆରଆରବି) ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର (ଜେଇ), ଡିପୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲର୍ଜିକଲ ଆସିଷ୍ଟେଣ୍ଡ (ସିଏମଏ) ଭଳି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 

Advertisment

ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟ୍, rrbapply.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଚଳିତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିଛି। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତେବେ ରେଳବାଇ ଏହାର ସଂଶୋଧନର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ବରାଦ କଲେ ଦାମୀ ଫୋନ୍‌, ପାଇଲେ ଟାଇଲ୍‌

ଆବେଦନର ରହିଛି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆବେଦନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଭଲଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ବିଏ, ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ/ଆଟି ଡିପ୍ଲୋମା/ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରି ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ।

ରେଳୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବୟସ ୨୦୨୬  ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ରେଳବାଇର ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। । ନିଯୁକ୍ତିରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୪,୪୦୦ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ରେଳବାଇ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସାଧାରଣ, ଓବିସି, ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏସସି, ଏସଟି, ମହିଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫି ଦେଇପାରିବେ।

ଫର୍ମ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବରେ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟ୍, rrbapply.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଠାରେ ହୋମପେଜରେ "ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ" ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।"ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ" ଲିଙ୍କ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଲଗଇନ୍ କରି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ।

ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ନବାବଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଠାଣି: ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ

 railway  rrb recruitment