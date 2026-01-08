ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ବସାଇବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଚାଲିଛି । ବିଗତ ଚାରି ଦିନରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ ୪୭୪ ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ଖସିଯାଇଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Pollution: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଚାରି ଦିନରେ ସେନସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ ୧୪୪୨ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନିଫ୍ଟି ୪୦୫ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସେନସେକ୍ସ ୭୮୦.୧୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୪,୧୮୦.୯୬ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନିଫ୍ଟି ୨୬୩.୯୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୫,୮୭୬.୮୫ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁGovernance Fellowship: ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ଏହି ହ୍ରାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ବିଲ୍ । ଏହି ବିଲ୍ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ରୁଷରୁ ଆମଦାନି କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା, ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହୀତ ହୋଇନାହିଁ, ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭୋଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ ନ କରେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକା କିଛି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି।