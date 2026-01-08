ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନକପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଆଶିଷ ସୁଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ "ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ (ୱାଇଏଫଜି) ଫେଲୋସିପ୍ ୨୦୨୬" ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶରୁ କେବଳ ୧୨ ଜଣ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରି ୮ ତାରିଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ଫେଲୋସିପ୍ କାହା ପାଇଁ?
ଏହି ଫେଲୋସିପ୍ ସେହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ନିକଟରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସରକାର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନୀତି କିପରି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହୁଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନେତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କାମ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ?
ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନକପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଜନକପୁରୀକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଚୟନପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ମାସିକ ₹୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଯାହାକି ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଫେଲୋସିପ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଏହି ଫେଲୋସିପ୍ ୧୮ ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ୱାଇଏଫଜି ଫେଲୋସିପ୍ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ www.youthforgovernance.com ୱେବସାଇଟରେ ପାଇ ପାରିବେ।
