ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସାରାରେ ୨,୯୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ୧,୧୪,୦୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ରେ ୧,୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫୨,୮୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୧,୭୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ୬୧,୨୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨,୯୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧,୩୨,୧୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଯାହା ସାରା ବର୍ଷ ଲାଗି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ୪୬ ପ୍ରତିଶତ। ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ବ ଟିକସ ପାଇଁ ୬୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୩୧,୫୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି।
ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ୧,୩୨,୧୨୮ କୋଟି
ରାଜସ୍ବ ବଳକା ୧.୩%
କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁଦାନ ମାତ୍ର ୭୬୧୩ କୋଟି
ନିଜସ୍ବ ଅଣ ଟିକସ ବାବଦରେ ଏହି ସମୟ ୩୪,୩୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ବ ଟିକସ ପରିମାଣ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ୬୫, ୮୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଯାହା ନିର୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧,୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୫୨ ପ୍ରତିଶତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ଭାଗ ବାବଦରେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ୩୭,୮୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ନିର୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୬୪,୪୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୫୯ ପ୍ରତିଶତ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ ମାତ୍ର ୭୧୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏହା ନିର୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୪୧,୫୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାତ୍ର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ୍ ଉପରେ ୪୫,୪୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଯାହା ନିର୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧,୦୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୩ ପ୍ରତିଶତ।
ମୋଟ୍ ରାଜସ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ୨,୩୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ୧,୧୧,୩୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ତାହା ନିର୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ୪୮ ପ୍ରତିଶତ। ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣ ୧୨,୬୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିପ୍ରାପ୍ତି ୮,୧୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ମୋଟ୍ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଏସ୍ଡିପି)କୁ ଋଣ ଅନୁପାତ ୧୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଓ ରାଜସ୍ବ ବଳକା ୧.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ରେଭେନ୍ସାକୁ ୧୪ କୋଟି, ଉତ୍କଳକୁ ୫ କୋଟି
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ସରକାରୀ ତାଲିମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୩୨୦ କୋଟି, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୨୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଓ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚର ଭରଣା ପାଇଁ ୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ପରିଧାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଓ ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଧୀନରେ ୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ବବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ ସେତୁ ପାଇଁ ୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଳ, ନାରୀଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ
ଭୁବନେଶ୍ବର:ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜଳ ନିଅଣ୍ଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳର ସହନୀୟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇପ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୧୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଚଳ ଉଠାଜଳସେଚନଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଠ ଜଳସେଚନ ନିଗମକୁ ୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦରେ ନିଗମ ଲାଗି ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ୪୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମମତା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ ୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଶୋଦା-ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧୀନରେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ସଦନ (ସାମର୍ଥ) ପାଇଁ ୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ୪୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଅଧୀନରେ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଓର୍ମାସ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟତା ବାବଦରେ ୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ବରାଜ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।