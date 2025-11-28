ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ତୁଷାର କାନ୍ତ ମହାନ୍ତ):ମୟୂରଭଂଜଜିଲ୍ଲାରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲେ। ୧୬ ନଭେମ୍ବରଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯିବା ସହ ଅମାନିଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୁନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

Advertisment

ତେବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ବାମନଘାଟି ଓ ପାଞ୍ଚପିଢ଼ି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବିଶୋଇ, ତିରିଂ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଯଶିପୁର, ବିଶୋଇ,ବହଳଦା ଓ ଜାମଦା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣକର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Maoists Surrender: ମାଓ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ: ଜାନୁଆରି ୧ ସୁଦ୍ଧା ହତିଆର ଛାଡ଼

ମଦ୍ୟପଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି

ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୁନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସେନେଇ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅମାନିଆ ଓ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବା ସହିତ ପରିବହନ ଓ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଅମାନିଆ ଓ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାଁନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: SIR in Bengal :  ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବୁଥ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନାହିଁ