SIR in Bengal : ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସଆଇଆର ବୈଠକ ପରେ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୁଥ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଠକରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୯ ପରେ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ସେୟାର କରାଯିବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, BLO, ERO ଏବଂ DEO ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Vladimir Putin Will Visit India: ଡିସେମ୍ବର ୪ରେ ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ
କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କମିସନ ?
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ BLO ମାନଙ୍କୁ ଚାପ କିମ୍ବା ଧମକ ଦେବେ ନାହିଁ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତି, ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଏବଂ ଫାଟକଯୁକ୍ତ ଆବାସିକ କଲୋନୀରେ ନୂତନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହିତ ଜଡିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ)ଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Supreme Court: ଏସଆଇଆର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମୋହର, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା