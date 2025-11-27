Supreme Court on SIR : ବୁଧବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (Supreme Court) ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂSIR ପରିଚାଳନା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କରିବା ସହିତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର  ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । 

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆରଜେଡି ସାଂସଦ ମନୋଜ ଝାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିସନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଆଧାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ଏବଂ ସଠିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରବାସନ ଓ ଏକାଧିକ ଧର ନାମ ରହିବା ଭିତ୍ତିରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟାଯାଇଛି । 

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଆମେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଦେଖିଥିଲୁ । ଆମର ପାରାଲିଗାଲ (ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ) ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବିହାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବି କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଛି ।

