କୋଲକାତା: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର-ମସଜିଦ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍ଖୱାହ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୬ତାରିଖରେ କେବଳ ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ନୁହେଁ ବରଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

Advertisment

ଶଙ୍ଖୱାହ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରାମ ମନ୍ଦିର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ପରଠାରୁ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଏବେ ଏକ ବନ୍ଦ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାମ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଆଦର୍ଶ; ରାମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର।"

"ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ"

ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍ଖୱାହ,ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମସ୍‌ଜିଦ୍‌ଟିର ନାମ ନଜାମ ମସଜିଦ, କାଜି ନଜରୁଲ ମସଜିଦ, କିମ୍ବା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେବା ଦରକାର। ବାବ୍ରି ନାମରେ ନୁହେଁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବୟାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବରହାମପୁରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ କହିଥିଲେ ଟିଏମସି ନେତା ହୁମାୟୁନ୍?

୩୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ତାରିଖରେ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଡିସେମ୍ବର ୬ତାରିଖରେ ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ବାବରୀ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ନେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ମୁସଲିମ୍ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।" 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Additional Powers to Police: ପୁଲିସକୁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ସରକାର ମନା କଲେ: ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ