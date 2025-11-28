ମାଲକାନଗିରି (ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା): ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ଅଡିଓ ଓ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ହତିଆର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିବା।
ସଂଗଠନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମ ସଂଗଠନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ଓ ପୋଲିଟ ବ୍ୟୁରୋ କମ୍ରେଡ ସୋନୁ ଦାଦା, ସତୀଶ ଦାଦା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରନା ଦାଦା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଏହା ପୁନର୍ବାସ ନୀତିରେ ଆମେ ହତିଆର ଛାଡୁଛେ। ଏହା କ୍ରାନ୍ତି ସହ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଜନତାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା ନୁହେଁ। ହତିଆର ଛାଡ଼ି ଦେବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗଦ୍ଦାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ୨୩ ପୃଷ୍ଠା ବିଶ୍ଲେଷଣ ପଢିଛି। ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଜନତାଙ୍କ ସହ ରହି ଲଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ହତିଆର ଧରି ନୁହେଁ ବରଂ ହତିଆର ଛାଡ଼ି।
ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଭୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁ ସାଥୀଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ। ଆଗକୁ ଆଉ ସାଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ହତିଆର ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବେ ସେହି ହତିଆର ଆମକୁ ଜନତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ହତିଆରକୁ ଆମେ ଛାତିରେ ଧରି ଶୋଇଲେ କଣ ହେବ। ହତିଆରକୁ ଛାଡିରେ ଲଗାଇ ପାର୍ଟିକୁ ନିଛିନ୍ନ ହେବା ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଆମକୁ ହତିଆର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସୋନୁ ଦାଦାଙ୍କର ସମସ୍ତ କପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଡିଓ ଟେପକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Sand Smuggling: ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ: ବୁଲିଲା ଭୁଜାଲି, ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ମାଫିଆ.. ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗଠନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୧୧ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା। ଆସନ୍ତା ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହତିଆର ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ମାଓ ନେତା ଅନନ୍ତ କହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଦିଗରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଗଦ୍ଦାର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ସଂଗଠନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Maoists Surrender: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୪୧ ମାଓବାଦୀ; ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର