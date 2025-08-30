ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ… ଯାହା କେବେ ଦେଖି ନଥିଲା ମଣିଷ, ତାହା ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ଭୋଗୁଛି ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି… ବିଚରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି… ଆଉ କହୁଛି-
କେଉଁଠି ଅଛ ହେ ଭଗବାନ
ବାର ବାଜିଗଲାଣି ଜୀବନ
ପ୍ରଳୟ ଆଗରେ ଛାରଖାର ମଣିଷର ଜୀବନ
କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପରେ ବିକଟାଳ ବନ୍ୟା
କେଉଁଠି ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ
କେଉଁଠି ଧୋଇଗଲାଣି ମାଟି
କେଉଁଠି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି କାଦୁଅ ପାଣି…
କିଏ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ ପାଲଟୁଛି
କିଏ ପୁଣି ପାଣିର ପାଟିରେ ରାତାରାତି ପଶିଯାଉଛି
ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ…
ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି
ନଈ ବଢୁଛି, ପାହାଡ ଧସୁଛି, ପାଣି ମାଡୁଛି
ଆଉ ବିଚରା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଫାଶରେ ଫସି ଯାଉଛି
କୁଆଡୁ ମରିବ-
ନଈ ମରିଗଲେ ମରୁଡ଼ି, ବଢିଗଲେ ବନ୍ୟା
ପାଣି କମିଗଲେ ହାହାକାର, ବଢିଗଲେ ବି ଚିତ୍କାର
କୁଆଡୁ ମରିବ ମଣିଷ
ହେ ପ୍ରଭୁ ! କିଛି ତ କର…
ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା
ଭାରତ ଛାତିରେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ଦେଖି
ହତାଶ ହେଲାଣି ମଣିଷ, ଛାଡିଦେଲାଣଇ ଜୀବନର ଆଶା…
ଆଜି କାହିଁକି ରାଗିଛି ପ୍ରକୃତି
ବୁଝିବାକୁ ମଣିଷ କରୁନି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଯଦି ପରିବେଶର କ୍ଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର କୋପ
ତେବେ କାହିଁକି ବଦଳୁନି ମଣିଷ ସମାଜର ଶୋଭାବ
କାହିଁକି ସଚେତନ ହେଉନି ମଣିଷ
ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି କାରଖାନା ଗଢିଲେ
ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ବିକାଶର ନାଁ ଦେଲେ
ଏବେ ପ୍ରକୃତି ଯେବେ ଶୁଝାଉଛି ରାଗ
ମଣିଷ ଭାବୁଛି କୁଆଡେ ଯିବ ?
ଖାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଛି । ଯାହାର କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିଶୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ଯ ଧରିବା, ସାହସର ସହ ଉକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଉ ଏ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଜାଡିବା… ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଗଢିବାକୁ ପଣ କରିବା…
