ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାଡ଼ି ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ… ନେତାଏ ପୂରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ ରେ, ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛେନ୍ତି ଶହେଶହେରେ… ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂରା ଆହତ, ସମସ୍ୟା ମୃତ… ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ । ଭାଇ ପାଲା ଚାଲିଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ, ଦିହକୁ ନେବେନି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ନେତାଏ ଏବେ ପୂରା ନିଶାରେ…
ଭୋଟ୍ ପାଖେ ଭିଡ଼ ନା ଭୋଟର ପାଖେ ଭିଡ଼… କିଏ କଲାଣି ଅଳିଆ ସଫା, କିଏ ପୁଣି କାଟିଲାଣି ଧାନ । ଭାଇ ଏଠି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆଗକୁ ଥିବ ନିରିବାଚନ…
ହଁ ଆଜ୍ଞା ! ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ପଡେନି ନେତା ପାଦ, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେଠି ଲାଗେ ମାଳମାଳ ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି । କିଏ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଦତଳେ ଯାଏ ପଡି ତ ପୁଣି କିଏ ଚୌକି ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବସେଇ ସେବା ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେଉଥାଏ ମୋଡ଼ି…
ସବୁ ଭାଇ ପାଲା ଏଇ ଭୋଟ ପାଇଁ- ଭୋଅଟ ସରିଲେ କାହାରି ଦେଖ ଦରଶନ ମିଳେ ନାହିଁ । ସ୍ବାର୍ଥ ସରିଗରେ କିଏ ବା କାହାର, ତାପରେ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଧାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ଘୁରିଯିବ ଭାଇ ଜୋତା…ଏକଥା ମନେ ରଖିଥା…
ଯେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ଥାଏ
ଯେବେ କଥାରୁ ସ୍ବାର୍ଥପରତାର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ
ସେବେ ଏମିତି ତାଳମେଳ ନଥିବା ଚିତ୍ର ହିଁ ଦୁନିଆ ଦେଖେ
ଜନତା ଚାହାନ୍ତି କଣ…?
ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ? ?
ନୂଆପଡ଼ା ନାଟକରେ ରାଜନେତା ହିଁ ଅଭିନେତା
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାଟକ ସରିଲେ
ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ପୋଛି ଫୁର୍… କିନା ଉଡିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ତେଣୁ ଲୋକେ ଯାହା ମାଗନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ତାହା କହି ଖସିଗଲେ ଗଲା
ତେଣୁ ତ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ- ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିନ୍ନ
ଜନତା କହୁଛନ୍ତି ଦୂର କର ଦାଦନ, ଜମିକୁ କର ଜଳସେଚନ
ନେତାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଶୁଣି ମିଛି ମିଛିକା କରନ୍ତି ପବନ
କାର୍ଟୁନ- ଦେବାଶିଷ
