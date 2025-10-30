ଯେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ଥାଏ
ଯେବେ କଥାରୁ ସ୍ବାର୍ଥପରତାର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ
ସେବେ ଏମିତି ତାଳମେଳ ନଥିବା ଚିତ୍ର ହିଁ ଦୁନିଆ ଦେଖେ
ଜନତା ଚାହାନ୍ତି କଣ…?
ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ? ?
ନୂଆପଡ଼ା ନାଟକରେ ରାଜନେତା ହିଁ ଅଭିନେତା
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାଟକ ସରିଲେ
ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ପୋଛି ଫୁର୍… କିନା ଉଡିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ତେଣୁ ଲୋକେ ଯାହା ମାଗନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ତାହା କହି ଖସିଗଲେ ଗଲା
ତେଣୁ ତ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ- ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିନ୍ନ
ଜନତା କହୁଛନ୍ତି ଦୂର କର ଦାଦନ, ଜମିକୁ କର ଜଳସେଚନ
ନେତାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଶୁଣି ମିଛି ମିଛିକା କରନ୍ତି ପବନ

WhatsApp Image 2025-10-30 at 15.39.09

ଭାଇନା !
ଏଇୟା ହିଁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏଇୟା ହିଁ ରାଜନୀତି 

ଦିହକୁ ନେବେନି...

କାର୍ଟୁନ- ଦେବାଶିଷ 

