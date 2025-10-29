ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା କ’ଣ ନୂଆ...? ଆମେମାନେ ତ ବାତ୍ୟା ସହ ଖେଳି ଖେଳି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ‘ମୋନ୍ଥା’ କ’ଣ ଆମକୁ ଡରେଇବ ମ ! ହେଲେ ବି ନା ଟା ଶୁଣି ଟିକିଏ ତ ଛନକା ପଶିଥିଲା ଛାତିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଜନତା ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ସଜାଗ। କାହାର ବି କିଛି ଉଜାଡ଼ି ପାରିଲାନି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ମୋନ୍ଥା’। ତାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଏ କାର୍ଟୁନ। ଦିହକୁ ନେବେନି।
