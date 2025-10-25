ସାବଧାନ! ସାବଧାନ! ସାବଧାନ! ରିଲ୍ସ ପ୍ରେମୀ ଏଣିକି ଟିକେ ସାବଧାନ! ଅମାନିଆ ହେଇ ରେଳ ଧାରଣାରେ କରିଲେ ନାଟ, ରେଳବାଇ ଦେବ ବଜେଇ ଅଚଞ୍ଛା ଛାଟ।
ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ହେଉ କି ରେଳ ଧାରଣା କଡରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ରିଲ୍ସ କଲେ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ପରିଣାମ । ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଣ୍ଡ, ଯିବାକୁ ବି ପଡିପାରେ ଜେଲ । କାରଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ସେଲ୍ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ ନେବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ।
