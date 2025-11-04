ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାଇନା ! କି ଯୁଗ ହେଲା… ବିକାଶ ବିକାଶ କହି ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା, ସେଇ ହିଁ ଶେଷରେ ଭସ୍ମାସୁର ସାଜିଲା । ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଛାଞ୍ଚରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଏଆଇକୁ ଆଣିଲା ଏବେ ସେହି ଏଆଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଖାଉଛି ।
ଏବେ ସବୁ କାମ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ବହୁତ ସୁବିଧାବାଦୀ ହୋଇଗଲାଣି । କୌଣସି ବି କାମ ଦରକାର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏଆଇ ଦ୍ବାରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧିରେଧିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଏବେ ଏଆଇର ଧମକ ମିଳୁଛି ।
କାର୍ଟୁନ- ଦେବାଶିଷ
