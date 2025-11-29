ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ତେଜସ୍କର ମହାପାତ୍ର): ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥି ସହିତ ପୁଲିସ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନାରୁପା, ଦେଶୀବନ୍ଧୁକ, କାର, ବାଇକ୍‌ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। 

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ

  1. ବିହାରର ଭୋଜପୁରର ସଂଜୟ ସିଂହ (୫୩)
  2. ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବୌଦ୍ଧର ରାଧାକାନ୍ତ କହଁର (୩୮)
  3. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ଥାନା ବମ୍ବେ ଛକର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା (୫୮)
  4. କଟକଜିଲ୍ଲା ନେମାଳର ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା (୫୬)
  5. ଜଗତିସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପର କାହାଚରଣ ସ୍ବାଇଁ (୩୨)
  6. ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ର ଆନନ୍ଦ ରାୟ (୨୪)
  7. ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୩୦)
  8. ବେଲପଡ଼ା ପିଙ୍କି ଓରଫ ସୁଶୀଳା ମେହେରା (୩୦) 
Jharsuguda press meet. Photograph: (sambad.in)

ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ

  • ନଗଦ: ୩୭,୨୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା
  • ସୁନା: ୫୨୧ ଗ୍ରାମ
  • ରୁପା: ୧୪.୩୨ କିଲୋ
  • ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ: ୩ଟି
  • ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି: ୧୨ଟି
  • ଛୁରୀ: ୨ଟି
  • ବାହନ: ୨ଟି କାର, ୨ଟି ସ୍କୁଟି, ୧ଟି ବାଇକ୍
  • ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ
  • ୧୨ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ 

ଡକାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଟିମ୍‌: ଏସ୍‌ପି

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍‌ପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିନାୟକପୁରମ ଗଳିସ୍ଥିତ ପାନମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ବୁଚୱାନୀଙ୍କ ଘରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା। ୪ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ବୁଚୱାନୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ତମାମ ଟଙ୍କା, ଗହଣା ଲୁଟ କରି ନେଇଥିଲେ।  ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍‌ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସପଳ ହୋଇଛ। ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଥିଲା।  

