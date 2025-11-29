ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ରାଞ୍ଚି ରାଜକୁମାର ଏମଏସ ଧୋନି। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ। ବିବାହ କରିବା ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ଭଳି ବୋଲି କହିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି। ଖୁବ କମ କଥା କହୁଥିବା ଧୋନି, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଏଭଳି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏବେ ନବିବାହିତ ଯୋଡିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଧୋନି କହିଥିବା କଥାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ଧୋନି ବରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, "ବିବାହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। କିଛି ଲୋକ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।" ଏହା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି।
Captain cool turning into Husband School 😭❤️ pic.twitter.com/tt7nD0I9Uf— Professor Sahab (@ProfesorSahab) November 27, 2025
କେବେ ବି ଭାବିବନି ତୁମ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଉତ୍କର୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲଧାରଣା ରହିଛି। ଏହା କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ, ତୁମ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ।" ଏହା ଶୁଣି ଉତ୍କର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, "ନା ମୋ ପତ୍ନୀ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ।" ଉତ୍କର୍ଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ପୁଣି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି।
ତା’ ପରେ ଧୋନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।" ଉତ୍କର୍ଷଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଧୋନି କହୁଛନ୍ତି, "ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ସେ ୫ମିନିଟରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣୁ।"
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Rajesh Gupta Joined BJP: ଫୁଲ ଧରିଲେ ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ