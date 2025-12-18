ମାଲକାନଗିରି/କାଳିମେଳା: ମାଲକାନଗିରିଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛିଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ଲୋକେ ପୁଣି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତିଗୁଣିଗାରେଡି ସଂଦେହ କରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛିଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉସ୍କାପାଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟିଛିମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଉସ୍କାପାଲୀ ଗ୍ରାମର ମୁକ୍କା ପଡିଆମି(୫୨)। 

ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଉସ୍କାପାଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲାଗ୍ରାମରେ କୋୟା ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତିଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଭରି ରହିଛିଆଜି ବି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତିଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହା ମୁକ୍କା ପଡିଆମିର କାମ ବୋଲି ସଂଦେହ କରି ତାକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛିପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍କାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଣିଗାରେଡି ସଂଦେହ କରି ହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତିଘରର ମୁକ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଯିଏ କି ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି

ପୁଲିସର ଛାନ୍‌ଭିନ୍‌ ଜାରି

ତେବେ ମୁକ୍କାକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡି ନାହିଁମୃତ ମୁକ୍କାଙ୍କ ଭାଇ ଦେବ ପଡିଆମି ପୋଟେରୁ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତିଏତଲା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛିପୁଲିସ ସଂଜେହରେ ଜଣକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛିତେବେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଗୁଣିଗାରେଡି ହତ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛିପୁଲିସ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ କେହି ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇନଥିବା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ଓ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛିପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନଗଲେ ଏହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ ସିନା କମିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି

ରିପୋର୍ଟ: ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା ଓ ଦୁଃଶାସନ ମହାପାତ୍ର