ରାଜସ୍ଥାନ: ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ ଭାବରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା କହ୍ନେୟାଲାଲ ଖଟିକଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରୋହିତ ଗୋଦାରାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ହ୍ୱାଟସଆପ କଲ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହ୍ନେୟାଲାଲ ଠାରୁ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ନମିଳିଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ପରିବାବିକାଳିରୁ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ
ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ରେ କନହୈୟାଲାଲ ଖାଟିକଙ୍କୁ ଲୋକେ ସ୍ନେହରେ ମେୱାଡର ବାପ୍ପି ଲାହିରୀ ବୋଲି ବି ଡାକିଥାଆନ୍ତି। କାରଣ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ରହିଛି ଖୁବ ଦୁର୍ବଳତା। ତାଙ୍କ ବେକରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏକାଧିକ ସୁନାର ଚେନା। ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିଥାଆନ୍ତି ଭାରିଭାରି ସୁନା ମୁଦି। କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ କାହାଣୀ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କହ୍ନେୟାଲାଲ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ।
ବଢ଼ିଲା ବ୍ୟବସାୟ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନା
ଧୀରେଧୀରେ କହ୍ନେୟାଲାଲ ଲାଲଙ୍କ କାଶ୍ମୀରରୁ ସେଓ ଆମଦାନୀ କରି ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଭ ସହିତ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକେ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଧମକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।ପୁଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
