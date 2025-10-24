ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହାକି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସଦର ବଜାର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାର କାର ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି।  ହଠାତ୍ କାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଉଛି। ଏଥରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବାହାରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକଙ୍କୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ି ନଥିଲା।ଆଶା କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନଚେତ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁଣିଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ।

