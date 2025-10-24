ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାହାର ଭର୍ପୂର୍ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ ଚାଳକ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଲା-ଉବର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଅପରିଷ୍କାର କାର, ମନମୁଖୀ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବାତିଲକରଣ ଆଦି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ।
ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନାମରେ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନାମକ ଏକ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଲା ଏବଂ ଉବର ଭଳି ଘରୋଇ କ୍ୟାବ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସେବାରେ କାର୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନିକୁ କୌଣସି କମିସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ହାତେଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଓଲା, ଉବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ବାଛିବେ।
ସମବାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି
ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ହେବ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ସେବା ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ୫୬୦ ଡ୍ରାଇଭର/ଯାନ ମାଲିକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସମବାୟ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ପାଇଁ ୬୫୦ ଯାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ଏହି ସେବା ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଡ୍ରାଇଭର ଏହି ସେବାରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।
ଏହି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିପରି କାମ କରିବ?
ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡିଭିଜନ (NeGD) ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହକାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସମବାୟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏକ ସମବାୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ସହ-ମାଲିକ ହେବେ।
ଆପଣ ଏହି ସେବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ?
ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓଲା କିମ୍ବା ଉବର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରି ସହଜ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ "ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି" ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
