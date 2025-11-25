ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଘର ଅପେକ୍ଷା ବଜାରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଜୀବନ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କୀ ପୁଲିସ ଲାଇନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଚୋଡ଼ି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର କଚୋଡ଼ି ଓ ତରକାରୀକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି।
ଲୋକପ୍ରିୟ କଚୋଡ଼ି ଦୋକାନର ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରିଲା ଝିଟିପିଟି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ‘ଗୁପ୍ତା ଜି କି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ କଚୋଡ଼ି’ ଦୋକାନରୁ କଚୋଡ଼ି ଓ ତରକାରୀ କିଣି ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଘରେ ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ସହ ବସି ଗ୍ରାହକ କଚୋଡ଼ି ଓ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏକ ମଲା ଝିଟିପିଟି। ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ କୈଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ କଚୋଡ଼ି ସହିତ ତରକାରୀକୁ ଧରି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନନେଇ ଦୋକାନୀ କହିଲେ, "କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲେଟ କଚୋଡ଼ି ଓ ତରକାରୀ ଦେବି।" ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ପାଇ ଗ୍ରାହକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କଚୋଡ଼ି ଦୋକାନରେ ସଫାସୁତୁରାରେ ଥିଲା ଅବହେଳା
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ‘ଗୁପ୍ତା ଜି କି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ କଚୋଡ଼ି’ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କଚୋଡ଼ି ସହିତ ପରଷା ଯାଇଥିବା ତରକାରୀ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସମଗ୍ର ରୋଷେଇ ଘର, ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦୋକାନଘର ସଫାସୁତୁରା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
यूपी के बाराबंकी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ग्राहक की कचौड़ी की सब्जी में मरी हुई छिपकली निकली है। इसके बाद नाराज ग्राहक ने पुलिस से इसकी शिकायत की। नगर कोतवाली पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के कचौड़ी भंडार का बताया जा रहा है। pic.twitter.com/87lm21IUVh— Shreya ❤️ (@Shreya16122) November 23, 2025
ଦୋକାନୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସହିତ ଦୋକାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବଦା ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି।’
