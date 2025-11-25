ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଗାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁବିନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ ହାତରୁ ଖସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୁଡ଼ି ଯିବା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଘଟଣା ଘଟିବା ପରଠାରୁ ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ସ୍ୱର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ ସେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏକ ୟାଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପହଁରିବାକୁ ପାଣିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଜୁବିନ୍ ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଗଠନ ହୋଇଥିଲା SIT
ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚାପ ପରେ, ଆସାମ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ MLAT ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ତଦନ୍ତରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ୭ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହାନ୍ତା, ମ୍ୟାନେଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା, କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ଜୁବିନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛି।
