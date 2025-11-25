ଅଯୋଧ୍ୟା: ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଐତିହାସିକ ଧ୍ବଜା ଉଡ଼ିଛି। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଉଡିଥିବାବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ "ଆଜି, ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୋଗଦାନ ରଖୁଛି | ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ। ଏହି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ କେବଳ ଏକ ପତାକା ନୁହେଁ... ଏହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପୁନର୍ଜାଗରଣର ପତାକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ପୂରଣ ହେଉଛି।
ଆଜି ଏପରି ଏକ ଯଜ୍ଞର ସମାପ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାର ଅଗ୍ନି ୫୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳିଥିଲା। ଏକ ଯଜ୍ଞ ଯାହା କେବେ ବି ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ଡରିନଥିଲା, କେବେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ କେବଳ ଏକ ପତାକା ନୁହେଁ; ଏହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପୁନର୍ଜାଗରଣର ପତାକା। ଏହାର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ, ଅକ୍ଷର ଓମ୍, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜବଂଶର ମହିମାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଏବଂ ବୃକ୍ଷ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପତାକା ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଏହି ପତାକା ଏକ ସଫଳତା। ଏହି ପତାକା ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟିର ଗାଥା। ଏହି ପତାକା ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମାଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନ ଥିବ, କେହି ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ନ ଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିର ପତାକାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁ ନଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପତାକା ଦୂରରୁ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନବଜାତିକୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅବସରରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସ୍ଥପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବନବାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ରାଜକୁମାର ରାମ ଥିଲେ; ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମାଜର ଏହି ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭାରତର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ଚେତନାର ସ୍ଥାନ ହୋଇପଡୁଛି। ଏଠାରେ, ସପ୍ତସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି - ନିଷାଦ ରାଜ ଏବଂ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ମାତା ଅହଲ୍ୟା, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ, ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି।