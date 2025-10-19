ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏପରି....ଜବଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ଉକ୍ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାରଣାରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ଟ୍ରେନ ପଳାଇ ଯିବା ଭୟରେ ଯାତ୍ରୀ ବଗି ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରେତା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାର୍ଟ କଲରକୁ ଧରି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
Shameful incident at Jabalpur , Railway Station— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 18, 2025
A passenger asked for samosas, PhonePe failed to pay, and the train started moving. Over this trivial matter, the samosa seller grabbed the passenger's collar, accused him of wasting time, and forced the money/samosa. The passenger… pic.twitter.com/Xr7ZwvEVY2
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ ନା ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ନେବାପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଅନଲାଇନରୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ କହି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରେତା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବିକ୍ରେତା ଜିଦ ଧରି ବସିଥିଲେ।
ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ଜୀବନବିକଳରେ ଟ୍ରେନ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଜବଲପୁର ଡିଆରଏମ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଡା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
