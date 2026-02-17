ମାଲକାନଗିରି (ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା): ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମଭି-୧୬ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ବାସଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦାଫାସ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ଓ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ।
ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କୌଣସି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ବାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡି ଗତ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମୃତ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମିତ ବୈଦ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଫସାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାମୁକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଯୌନ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମୃତ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତେ, ତେବେ ମୃତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ମୃତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଭି ମୁଜୁମଦାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗ୍ରାମ ଏମଭି-୧୭ ରେ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭି ମୁଜୁମଦାର ୫୦,୦୦୦ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ମୃତକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ୪.୦୨.୨୦୨୬ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଭି ମୁଜୁମଦାର ମୃତକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମଭି-୧୬ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ମୃତକଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୃତକ ଉତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ୪.୦୨.୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଭି ମୁଜୁମଦାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୃତକ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବୋତଲ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ, ଅଭିଜିତ ଏବଂ ମୃତକ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତ ହଠାତ୍ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଲୁହା କାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଚପଲ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତକୁ ୩୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତକଙ୍କ ଚପଲ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସମୀରକୁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅଭିଜିତକୁ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥଇବା ଆଇଆଇସି ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।