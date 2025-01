ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ରେଳବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରାମଦାୟକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ସମୟ କ୍ରମେ ରେଳବିଭାଗ ଟ୍ରେନ ଓ ଟ୍ରେନର ବଗିଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଥିବା ସିଟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତୀ ଆଣିବ‌ା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି।

ସମାଜରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ଟ୍ରେନର ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାମ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେସିନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଲାଇଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଶୌଚାଳୟର ନଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

