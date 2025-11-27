ମହୀଧରପୁର: ଶଶୁର ଘରେ ଜ୍ବାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ କରିଛି। ଛୁରୀ ଭୁସି କକା ଶଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଅନୁଗୁଳଜିଲ୍ଲା ବନରପାଳ ବ୍ଲକ୍ ଫୁଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବୀରେନ ଦାସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ପ୍ରବୀର ବେହେରା।
ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ବନରପାଳ ବ୍ଲକ ଫୁଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାବୁଲି ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ମାନିନୀ ଦାସ (୨୯) କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନା ବନମାଳୀପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରବୀର ବେହେରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଦିନ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବୀର ବେହେରା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିନୀଙ୍କୁ ମାଡପିଟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ମାଡପିଟ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିନୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଧରି ନିଜ ବାପ ଘର ଫୁଲପଡ଼ାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ।
ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ବିରେନ
ଘରକୁ ଆସି ମାନିନୀ ଏବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ କକା ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀର ସୁଚିନ୍ତିତ କରି ପାଖରେ ନେଇ ଆସିଥିବା ଛୁରୀକୁ ତାଙ୍କ କକା ଶଶୁର ବୀରେନ ଦାସଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା। ବିରେନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବନରପାଳ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀରକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ମୃତ ବିରେନ ଦାସ ଫୁଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।
