ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ପାନି ଓ କମ୍ପାନିର ମ୍ୟାନେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ନିଷ୍ଠୁର ବାର୍ତ୍ତାର ସ୍କ୍ରିନ ସର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।

ଏହି ସ୍କ୍ରିନ ସର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କାରର ଫଟୋ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାର ଦେଖି ମ୍ୟାନେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ଅଫିସ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାନେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ବୁଝି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଅଫିସ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ କି ଛୁଟି ନେଲେ କମ୍ପାନି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏଦିଗ ପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ।’

