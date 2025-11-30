ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ସୁଜିତ୍ ବିଷୋୟୀ): ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତା କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ରୋଗୀ ସାଥୀରେ ନିଜର ପୋଷା କୁକୁର ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ହଟହଟ୍ଟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଂପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ, ରୋଗୀ ସଂପର୍କୀୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ କେହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାଥୀରେ ଥିଲା ପୋଷା କୁକୁର
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ପୋଷା କୁକୁର ରଖିଥିଲେ। ସାଥୀରେ ପୋଷା କୁକୁର ଥିବାରୁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପୋଷା କୁକୁରକୁ କାହିଁକି ଘରେ ରଖି ଆସିନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଏକା ଥିବାରୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ କୁକୁରକୁ ଯୁମ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
-ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ
-ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଘଟଣ
-ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ#Sambad#Health#Attack#Gajapatipic.twitter.com/lNO7BC2xBQ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାରିରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଘରୋଇ କଂପାନିର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜନ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ କଂପାନି ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
