ତୁଷୁରା: ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା ଗୁଡଭେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ଭେଲ ଛକ ପାଖରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଲକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବାଇକ (OD08M-6162) ଓ କାର୍ (OD08M-2984) ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କାର ଘନତା ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ ଚାଲକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁଡଭେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାର୍ଟି ଦେଉଳଗୁଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ ଡାହିମାଲ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା। ଜମ୍ଭେଲ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ବେଗରେ ଆସି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ବାଇକଟି ପ୍ରାୟ ଉଡି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ କାର ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅଂଶରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁଷୁରା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗୁଡଭେଲା ବ୍ଲକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ପୁଲିସ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜମ୍ଭେଲ ଛକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା-ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଓ ରାସ୍ତାର ତୀବ୍ର ମୋଡ ହେତୁ ଚାଳକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ-ତିନିଟି ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ପାଖରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସିଗ୍ନାଲ ବା ସତର୍କତା ସୂଚନା ପଟି ଲଗାଇବା ଓ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପରି ଅସୂଚକ ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଛାଡ଼ି ରଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବିତ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି l
