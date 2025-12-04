ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ବରପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଆଧୁନିକ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ୨୨.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନଃବିକାଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ, ଉନ୍ନତ ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଆଧୁନିକ ରେଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯାହା ଉନ୍ନତ ସୁଗମତା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଷ୍ଟେସନ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ବରପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିକଶିତ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ବରପାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଅଂଚଳର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରଗତି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ପାରିପାଶ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
* ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ।
* ଉନ୍ନତ ଷ୍ଟେସନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଓଏସଓପି (ୱାନ ଷ୍ଟେସନ ୱାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ) ବିକ୍ରେତା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
* ଉନ୍ନତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ବସ୍ତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବିସ୍ତାର କରିବ।
* ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମିଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଲାଭାନ୍ବିତ କରିବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିବା ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାମାନ କାର୍ଯ୍ୟ
* ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ର
* ଜଳପାନ କକ୍ଷ
* ଆଧୁନିକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ
* ପାର୍ସଲ ରୁମ୍
* ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର
* ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ ଅନୁକୂଳ ଶୌଚାଳୟ
* ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ (COP)
* 603 ବର୍ଗମିଟର ଷ୍ଟେସନ ଭବନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ 243 ବର୍ଗମିଟରର ଉନ୍ନତିକରଣ
* ଉନ୍ନତ ସାଇନେଜ୍ ଏବଂ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ
* ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉନ୍ନତିକୃତ ଷ୍ଟେସନ ଆଲୋକୀକରଣ
* ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଠିକଣା (PA) ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉନ୍ନତ ସୁଗମ୍ୟତା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା
* 12 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ (FOB) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
* ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଲ୍ ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ରାମ୍ପ
* ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପଥଚାରୀ ପଥ ।
ମଜବୁତ ଷ୍ଟେସନ ଭିତ୍ତିଭୂମି
* 25ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଲଟର ବେ (8 ରୁ ବୃଦ୍ଧି)
* ଭୂଦୃଶ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ 1200 ବର୍ଗମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୃଷ୍ଠ
* ଏକ ମନୋରମ ଷ୍ଟେସନ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର
* କୋଚ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ
* ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
* ନୂତନ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ
* ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ OSOP ଷ୍ଟଲ
ଓଡିଶା ଥିମ୍ ଆଧାରିତ କଳା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
* ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ସାଜସଜା ଗୁଡିକ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ
ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
* ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ LED ଆଲୋକୀକରଣ
* ବିସ୍ତାରିତ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର
* ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ
* ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍