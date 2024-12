ଇନ୍ଦୋର: ଇନ୍ଦୋରରେ ସିକ୍କିମ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିର ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବରୋଦା ଦଳ ଏକ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ବରୋଦା ଦଳ ୧୭.୨ ଓଭରରେ ୩୦୦ ରନ୍ ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭାନୁ ପାନିଆଙ୍କ ୪୨ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସହିତ ବରୋଦା 20 ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ୫ ଚୌକା ଏବଂ ୧୧ ଛକା ସହିତ ୫୧ ବଲ୍‌ ଖେଳି ୧୩୪ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାନିଆ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ଭାରତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବରୋଦାର ଓପନର୍ ଶାଶ୍ୱତ ରାୱତ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁସିଂହ ରାଜପୁତ ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ ୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ବାରୋଦା ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ବାହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ଦଳ ଭାବେ ଟି-୨୦ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରସିଦ ଖାନ-ମହମ୍ମଦ ନବୀ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବିରୋଧ କଲେ

୧୦ ଓଭର ଶେଷରେ ବରୋଦାର ୩ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାନିଆ ଏବଂ ଶିବଲିକ୍ ଶର୍ମା ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟଟିଂ କରି ଏକ ବୃହତ୍ ୧୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବରୋଦା ୧୦.୩ ଓଭରରେ ଦ୍ରୁତତମ ୨୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

Baroda shattered the record for the highest-ever team total in T20 cricket, as they posted 349/5 against Sikkim with Bhanu Pania scoring 134* off 51 balls.#SMAT2024 #SMAT #Baroda pic.twitter.com/30vcEWhKeD