ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପୁଷ୍ପା ୨'ର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହର ଖରାପ ଫଳାଫଳ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​। ଯେତେବେଳେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରଟିସି ଏକ୍ସ ରୋଡ୍ସରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଧରି ଆସିଥିବା ମା’ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା-୨ର ପ୍ରିମିୟର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଏଟର ବାହାରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ​। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡାଦୌଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା।

ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ବହୁ ଲୋକ ଅଲୁଙ୍କ କାରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍ପା-୨'କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ 'ପୁଷ୍ପା-୨' ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ସୋ’ର ସମୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଯାଇଛି। 'ପୁଷ୍ପା-୨'ର ସୋ’ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭୋର ୩ ଟାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସଂଘ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୬ ଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଏଟରରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 'ପୁଷ୍ପା-୨'ର ସୋ’ଭୋର୍ ୩ ଟାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲା କମିସନର ପୋଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିୟମ ୪୧ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶେଷ ସୋ’ରାତି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରେ ହେବ ନାହିଁ।

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun arrives at Sandhya theatre in Hyderabad for the premiere show of his film 'Pushpa 2: The Rule'. pic.twitter.com/Pkzra7Y1ja