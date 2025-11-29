ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ହ୍ୟୁମାନ ! ହଜାରେ ହୃଦୟର ନାୟକ । ଓଡିଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇଥିବା ଖଣ୍ଡେ ହୀରା । ଓଡିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ୟାଭିତରେ ୧୨ ଦିନ ହେଲାଣି । ହେଲେ ଏବେବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ମାଟି, ଝୁରୁଛି ଗାଁ, ଝୁରୁଛି ଓଡିଶା ଆଉ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥି କଳାକାର । ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓଡିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ବି ଦାବି ହେଉଛି । ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଛକରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ଜିରାଙ୍ଗ ଗାଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଛକରେ ଏହି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି । ଏକ ଦୋକାନ ଘର କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ । ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁର ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଅଙ୍କାହୋଇଛି । ୨୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ୨୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ସେହି କାନ୍ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ଫଟୋ ସେଠାରେ ଅଙ୍କାଯାଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି ।
ବାହାଘରରେ ଘର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର: ଏକ ଗୁଜବ
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ର ଗତ ୨ ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୂମ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ପେଜରେ ଫଟୋକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି କି ଏହା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାହାଘରରେ ଘର କାନ୍ଥରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହ ପୋଷ୍ଟର ବି ମାରିଛନ୍ତି । କେହି କେହି ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି- ‘ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଣେ ଝିଅ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲପାଆନ୍ତି... ସେ ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ... କଳାକାର ପ୍ରତି ତୁମର ଏହି ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ’ ବୋଲି…
ଚିତ୍ର ପଛର ସତ କଣ ?
ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଏଇୟା ଯେ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିରାଙ୍ଗ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାହାଘର ଘର କାନ୍ଥ ସହ ଯୋଡା ଯାଉଛି । ତେବେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ, ଏହି ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।