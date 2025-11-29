ଛତ୍ରପୁର (ବସନ୍ତ ମହାରଣା): ବହୁ ବାଦବିବାଦ ପରେ କୈବର୍ତ୍ତ କୁଳ ସମାଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇଛି। ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଗଂଜାମଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୌଦାଗର ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୁଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ପୁଲିସ, କୁଳ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ କୁଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପରିବାର ମିଳମିଶି ଚଳିବେ ବୋଲି ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ଏନେଇ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁଳ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହଇରାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଳ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି କୁଳ ସମାଜର ୯ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛିl
ଆହୁରି ରହିଛି ପୁରୁଣା ମାମଲା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ମୁନିଷିପଣ୍ଠ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅର୍ଜୁନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କୁଳରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜଣେ ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୁଳରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିଚାର ତ୍ୱରିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଂଟରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୋର ବୋହୂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୋ ବୋହୂ ଆମ ଜାତିର ନଥିଲେ ବୋଲି କୈବର୍ତ୍ତ କୁଳ ସମାଜ ଆମ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ କୁଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। କାହିିଁକି ନା’ ଆମ ଜାତି ଭାଇର କୌଣସି ବିବାହ କିମ୍ବା ମଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେନି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଆମ କୁଳର ୭ ଜଣଙ୍କ ନା’ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି।
ନିବେଦନ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା
ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇପିସି ୪୧ରେ ଥାନାରୁ ହିଁ ଜାମିନ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରଠୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରକୁ କୁଳ ସମାଜରେ ମିଶାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ଆମ ଜାତିର ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଂଚିତ ରହିଛୁ। ଏଣୁ ଆମ ପରିବାର କଥା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବେହେରା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
