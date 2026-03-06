ପାରାଦୀପ: ପାରାଦୀପ ଆଜି କେବଳ ଏକ ବନ୍ଦର ସହର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ‘ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା’ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଇଫକୋର “ତୃତୀୟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ”ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ତୃତୀୟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୨,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଅଭିଯାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଖତ-ସାର ପାଇପାରିବେ।
୨୦୧୬ ଫେବ୍ରୁୟାରିରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହ ‘ପୂର୍ବୋଦୟ’ର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ବିନା ସମଗ୍ର ଭାରତର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଓ ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ଇଫକୋ ଏବଂ ପିପିଏଲ ଭଳି ବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର “ସହକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧି” ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହ କୋଟିପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଶେଷରେ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ, କୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।