ଲଇକେରା (ଭରତ ପାତ୍ର): ବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରେ ଯାଇ ବିକାଶର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥି ପାଇଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କହୁଥିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକ ବରହାମୂଷା ଗ୍ରାମ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ବର୍‌ହାମୂଷା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଶି ୩୩ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ୬ ଜଣ, ପ୍ରଥମରେ ୩ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ୬, ଚତୁର୍ଥରେ ୪, ପଞ୍ଚମରେ ୪ ଜଣ, ଷଷ୍ଠରେ ୨, ସପ୍ତମରେ ୩, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ୩ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି।

୮ଟି ଶ୍ରେଣୀ, ୪ଜଣ ଶିକ୍ଷକ

ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୪ ଜଣ। ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୁହରେ ଚାରି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। 

ଦରଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ପାଚେରି

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରି ଦରଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ହିଂମାଶୁ ବାଗ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଭାବକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଘର ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ।