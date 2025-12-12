ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କିଛି କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମର ଏକ ତାଲିକା ଆଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୧୨,୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଇକନିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ପଦୟାପ୍ପା ଥିଏଟରରେ ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫିରୁ କିଛି କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଆଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ। 

୧୯୮୧ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଥିଲୁ ମୁଲ୍ଲୁ” ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ୧୯୭୯ ମସିହାର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଗୋଲ୍ ମାଲ”ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ଇମେଜ୍‌ରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହାସ୍ୟରସ ଭୂମିକାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୧୦୦ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର (୧୯୮୫), ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ତୀର୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ତାମିଲ ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ଏସ୍.ପି. ମୁଥୁରାମନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ଭାବରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ନିନାଇଥାଲେ ଇନିକ୍କମ୍ (୧୯୭୯) ହେଉଛି କେ. ବାଲାଚନ୍ଦରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ତାମିଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କମଲ ହାସନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟପ୍ରଦା ଅଭିନୀତ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ସଂଗୀତ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୁ (ରଜନୀକାନ୍ତ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରେମିକା ସୋନା (ଜୟପ୍ରଦା)ଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ଚିରସବୁଜ ଗୀତ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜବରଦସ୍ତ ରସାୟନ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଦେଖିହେବ।

୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଥି” ହେଉଛି ଆର. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ ଏକ ତାମିଲ ଆକ୍ସନ୍ ଅପରାଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହା ସଲିମ୍-ଜାଭେଦଙ୍କ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଦିୱାର”ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

କାଲା (୨୦୧୮) ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ ଏକ ତାମିଲ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ପା. ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଧାରାଭି ବସ୍ତିର ନେତା କରିକାଲାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। କରିକାଲାନ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତା (ନାନା ପାଟେକର)ଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଉପଲବ୍ଧ।

୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ ହେଉଛି ଭାରତୀରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ୧୯୭୭ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ତାମିଲ ଭାଷାର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କମଲ ହାସନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ (ଶ୍ରୀଦେବୀ)ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ।

୧୯୯୨ ମସିହାର ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଅନ୍ନାମଲାଇ” ହେଉଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସ୍‌ବୁ ଏବଂ ଶରତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସୁରେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହା ୧୯୮୭ ମସିହାର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଖୁଦଗର୍ଜ”ର ରିମେକ୍ ଥିଲା। ଏହା ଜଣେ ଗରିବ କ୍ଷୀରବାଲା (ଅନ୍ନାମଲାଇ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧନୀ ବନ୍ଧୁ ଅଶୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆମାଜନ୍‌ ପ୍ରାଇମ୍‌ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ।