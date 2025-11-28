ଘୁ.ଉଦୟଗିରି (ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀ):କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ପରି ଏକ ପୁରୁଣା ସହରରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିଏ ନରହିବା ପରିତାପର ବିଷୟ ଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଦାବି ପରେ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତତକାଳୀନ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ସହରର ୪ନଂ ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ ପଦା ଠାରେ ‘ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ’ ଯୋଜନାରେ ସି ଟାଇପ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୯ କୋଟି ୯୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମ ପଦା ଠାରେ ତିନି ଏକର ଜମିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଇ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇ ଅର୍ଥ ମଂଜୁର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩ ଏକର ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ୧.୬୦ ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ୩ ଏକର ଜମିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଡିପିଆରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୧.୬୦ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ନୂତନ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଗଲା।
ସମନ୍ବୟର ଅଭାବ?
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହା ଜମି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଘର ମୟ। ଚାରିପଟେ କେବଳ ଗୃହ ମାଳମାଳ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ନବ ନିର୍ମିତ ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଗୋଟିଏ ସପିଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ବପ୍ନରେ ରହିଯିବା ପରି ଲାଗୁଛି।
କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ?
ଦୀର୍ଘ ୪୫ବର୍ଷର ଏନଏସି ହେଉଛି ଘୁ.ଉଦୟଗିରି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଏନଏସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଶୌଚାଳୟ, ବସ ରହଣି ସ୍ଥଳ, ହାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଭଳି ବହୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା। କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଇଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେଉ କି ପ୍ରସାଶନିକ ଇଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେଉ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଶୁଭ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପରେ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏନଏସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଜମି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଅଶୁଭ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଶନି ଗ୍ରହ ଗୋଡେଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହାସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବର୍ତମାନର ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ଜମି ଯୋଗେଇବାରେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଫେରି ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯୋଗାଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅମଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ନେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯୋଗାଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିବାକୁ ସାଧରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।
