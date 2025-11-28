ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଅମରାବତୀର ଭେଙ୍କଟପାଲେମରେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ଅନୁରୂପ ୨୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଅମରାବତୀର ଭେଙ୍କଟପାଲେମ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ଅନୁରୂପ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୪୦ କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ସାତ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜଗୋପୁରମ, ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏକ ଅନ୍ନଦାନମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Economy: ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ୫୦୦ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଛୁଇଁବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ଧାରାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଅମରାବତୀ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ।"
Balabhadra Majhi: ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଅ: ସାଂସଦ
ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମରାବତୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆମର ରାଜଧାନୀ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଆମେ ୨୦୧୯ରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ୨୫ ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏପରିକି ରାଜଧାନୀ ଅମରାବତୀର ନାମକରଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ
ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୯୨ କୋଟି ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୪୮ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ନଦାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ପୁରୋହିତ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ, ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା, ଏକ ଧ୍ୟାନ ହଲ୍ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।