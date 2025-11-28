ଘୁ.ଉଦୟଗିରି (ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀ): ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ ବିକାଶ ନାରା ସତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଛବି ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜିବି ନାଳ ଉପରେ କାଠ ପକେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇକଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଅରପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ରିଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକଥର ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଏବଂ ଲିଖିତ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ବିଅରପାଙ୍ଗାରେ ୫୦ ପରିବାର

ଏହି ଗ୍ରାମର ୫୦ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବାସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ରିଜ ଗମନାଗମନର ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନାହି ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡିର ୧୫ ଜଣ କୁନିକୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ କାଖେଇ ଆଣି–ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆର ପାରି ପାର ହେବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ପାଣି ପାର ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍।

ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚଲା ପାଦ  ୩ ରୁ ୫ କିମି ଦୂର ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ରୋଗୀମାନେ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜସ୍ଵ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ କାଠ ଗଣ୍ଡି ରଖି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଧରି ଧରି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ, ରାମୁନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ,କନିଷ୍ଠ ମାଲିକ, ଟିପୁନା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଣୀତା ପ୍ରଧାନ, ରୀଙ୍କିମା ପ୍ରଧାନ,ଚଞ୍ଚଳା ମଲ୍ଲିକ, ମନିତା ମଲ୍ଲିକ, ମହାଦେବ ପ୍ରଧାନ, ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ‘ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ବିପଦ ସମୟରେ କାଠ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ନ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଷମା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ପାଣି କମିଲେ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଇକଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଗୀତା ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଓ ଆଇଟିଡିଏ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ବ୍ରିଜ ତିଆରି ନ କଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।’ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

