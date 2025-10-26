ଜୟପୁର: କେବଳ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ; ବରଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଗୋଚାଲାଣ ଧରାପଡ଼ିିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋ ମାଂସ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଟରା ଗ୍ରାମରେ କେବଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶବସାନ କୁଲଦୀପ ଗୋମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତିl ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ କାବୁ କରି ଆମ୍ବାଗୁଡା ପୁଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତିl ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଶବସାନ (୭୦)।
ଗାଁରେ ବୁଲିବୁଲି ଗୋ ମାଂସ ବିକ୍ରି
ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି କେବଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶବସାନ ଏକ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୧କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋମାଂସ ଧରି ପୁଟରା ଗ୍ରାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲାl ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କେବିଡି ଗ୍ରାମରୁ ଆଣି ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଓ ରବିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋମାଂସ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲାl ପୁଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିଥିବା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଚିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
