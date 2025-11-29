ନବରଙ୍ଗପୁର: ନବରଙ୍ଗପୁରଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡା ବ୍ଲକର କକଡିସେମଲା ଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୪୦ ଶଯ୍ୟା ଛାତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀ ଧନେଶ୍ବର ଭତ୍ରା(୧୨) ଡାଲି ସିଝା ଯାଉଥିବା ପ୍ରେସରକୁକର ଫାଟି ମୁହଁରେ ପଡିଥିଲା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଧନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ସେଭଳି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଗତକାଲି ସଂଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଛାତ୍ରାବାସର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ର ଧନେଶ୍ବରର ରୁମକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ତା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଚଏଚରେ ଆଇସିୟୁରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ୭ଟି ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଝୀ, କର୍ଚ୍ଚାମାଳ ସେବାଶ୍ରମର ନିଳେନ୍ଦ୍ରୀ ମାଝୀ, ତୁରୁଡିହୀର ମଙ୍ଗଳସିଂଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡ, ସୁନାବେଡା ସ୍କୁଲର ତରୁଣ ଗଣ୍ଡ, ବସବାସିନୀର ପ୍ରୀତି ସମରଥ, ବୁର୍ଜା କେଜିଭିବିର ଭବାନୀ ହରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନସରେ ନ ଆଣି ଅଟୋରେ ଆଣିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି କର୍ଚ୍ଚାମାଳରେ ଧନେଶ୍ବର ଭତ୍ରାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଂଚାଇବା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ଜିଲ୍ଲାମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ,ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବନବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ କିଣିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ କିଣିଥିବା ଦରରେ ଆକାଶପାତଳ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦର ତାଲିକା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।