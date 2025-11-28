ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି (ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ):ନବରଙ୍ଗପୁରଜିଲ୍ଲାଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଟିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିତା ମାତା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି।

ଅଣ୍ଟିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭଲ ନାୟକ ଓ ସେହି ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତି ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇ ବିବିହା କରିଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିବାହକୁ ଉଭୟ ପରିବାର ଅସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଭୟ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମୟ କ୍ରମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛିବର୍ଷ ତଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭଲ ନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ମା’ ଶାନ୍ତି ଓ ପୁଅ ନବୀନ ନାୟକ(୨୦) ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ନବୀନ କିଛି ମାସ ଧରି ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ହଜିଗଲା ମାନବିକତା

ତେବେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କାରଣରୁ ମୃତ ନବୀନଙ୍କ ମା କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କି ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇ ମସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ବାହାରିନଥିଲେ। ସତେକି ଯେମିତି ମାନବିକତା ସେଠି ହଜିଯାଇଥିଲା। ୧୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ଏମିତି ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖବର ପାଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଭରତ ବାଘ ଓ ବିଜେପି ମାଲଗାଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତରନ୍ ନାୟକ ଅଣ୍ଟିପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଵୟଂସେବକ ସଂଘ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖବର ଶୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖ ଲୋକେଶ ସମରଥ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ ସେହିପରି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବୋହି ନେଇ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।

